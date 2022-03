‘Te weinig laadpalen in Europa’

Brussel

Dat concludeert brancheorganisatie van autofabrikanten ACEA in een nieuw rapport over elektrisch vervoer. In 2030 zijn er volgens onderzoek in opdracht van ACEA 6,8 miljoen openbare laadpunten nodig om de in Brussel voorgestelde 55 procent vermindering in CO 2 -uitstoot te halen.

De brancheorganisatie waarschuwt dat het aantal laadpalen dat het onderzoek becijfert, bijna het dubbele is van het aantal dat de Europese Commissie noemt. De cijfers van ACEA zouden betekenen dat er per week tienduizenden laadpalen bij geplaatst moeten worden. Op dit moment worden maar zo’n 2000 laadpalen per week geïnstalleerd.

De auto-industrie is de laatste jaren bezig aan een versnelling van het aantal hybride en volledig elektrische auto’s dat op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .