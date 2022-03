Stikstofprobleem, overbelast net, hoge energieprijzen, alles zit mee voor Greener

Met de verhuur van megabatterijen wilde Greener Power Solutions in 2018 de festivalbranche verduurzamen. Corona leek even een bedreiging, maar bleek een zegen. Er bleken genoeg andere klanten te vinden. Werkelijk alles lijkt het bedrijf nu mee te zitten. De volgende 20 accucontainers zijn al besteld.

Amsterdam

Hoe vaak zal een onderneming begonnen zijn met een idee van drie Delftse vrienden? Greener is er in elk geval een van. Klaas, Dieter en Lukas volgden in 2014 het vak ‘innofest’ en kwamen op het idee vuile en luidruchtige dieselaggregaten op festivals te vervangen door stevige accu’s.

Acht jaar later zit Klaas Akkerman (31) in een Rotterdams café en stuurt vanaf zijn telefoon een berichtje naar ‘Lukas’, de witte accucontainer die twintig meter verder op de kade staat. Prompt stuurt Lukas een berichtje terug, met daarin de gegevens hoe ver de batterij geladen is. En hoeveel stroom er de afgelopen uren is geleverd aan het naastgelegen riviercruiseschip, waarop ongeveer vijftig Afghaanse vluchtelingen zijn ondergebracht.

43 van dergel..

