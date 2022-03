Beleggers handelen voorzichtig vanwege NAVO-top

Beeld ter inspiratie. Op de foto is niet de huidige koers te zien.Â

Amsterdam

Te midden van alle berichten was de stemming op de aandelenmarkten terughoudend. De AEX-index sloot uiteindelijk met een min van 0,1 procent op 720,85 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 1043,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent.

Op het Damrak was bouwer BAM wel een grote winnaar, na een koopadvies door analisten van ING. Het aandeel werd bijna 12 procent meer waard. Een analistenadvies was ook bepalend voor het koersverloop van koffieconcern JDE Peet’s. Het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts zakte bijna 3 procent in de MidKap na een verkoopadvies door Berenberg. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse en daalde bijna 4 procent.

