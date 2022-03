Shell en Aegon spaarzame winnaars

Amsterdam

Olie- en gasconcern Shell en verzekeraar Aegon waren woensdag de enige duidelijke winnaars in de AEX-index op Beursplein 5. Shell won 3,6 procent in het kielzog van de verder gestegen olieprijzen. Aegon (plus 2,6 procent) profiteerde van de aankondiging dat het eigen aandelen gaat inkopen en dat het de schulden had weten te verminderen. Ook heeft de verzekeraar de verkoop van zijn Oost-Europese activiteiten afgerond. De olie- en gasprijzen liepen weer verder op nadat Rusland had bekendgemaakt dat ‘onvriendelijke landen’ die olie of gas kopen van het land in roebels moeten betalen. Nu Rusland door sancties steeds minder handel kan drijven, zijn andere munteenheden minder praktisch voor het land. Door handel in roebels te drijven,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .