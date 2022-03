Eisen Nigeriaanse weduwen afgewezen

Den Haag

De Nigeriaanse weduwen die Shell medeverantwoordelijk houden voor de dood van hun echtgenoten in 1995, hebben volgens de rechter geen sluitend bewijs geleverd voor hun beschuldigingen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat niet is bewezen dat Shell destijds betrokken was bij het omkopen van getuigen. ‘Het verdriet en verlies van de eiseressen staat niet ter discussie’, aldus de rechtbank, maar verklaringen die getuigen tijdens de zaak hebben afgelegd over omkoping berusten ‘voor een groot deel op aannames en interpretaties’. Die zijn ‘onvoldoende concreet’.

