Nog geen maand geleden had Olena een salon in Kyiv, nu knipt ze Amsterdammers

Het is nog geen maand geleden dat Olena Moroz (39) haar laatste klant knipte in Kyiv. Ze had de haren van het tienermeisje nog met extra zorg in de krul geföhnd voor haar verjaardagspartijtje die avond. Daarna sloot ze de salon af, haalde haar twee kinderen van school en at met haar gezin. Zeven uur later vielen de eerste bommen.

Na twee weken van omzwervingen, via Moldavië naar Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, staat Moroz nu in een kapsalon op de Amsterdamse Wallen gebogen over een Nederlandse tiener met lange steile lokken. Vandaag is haar proefdag. Het is nog wat behelpen, zo’n nieuwe zaak waar ze de mensen en scharen niet kent. Maar alles is beter dan thuis zitten en niks doen, want dan kan ze maar aan één ..

