Woningen isoleren voor mensen met weinig geld: ‘Onder de vensterbank door zie je de buitenlucht’

Twee fixers brengen isolatiemateriaal aan in een sociale huurwoning in Amsterdam.

Amsterdam

Verwacht geen konvooi gemeentebusjes en mannen in werkpakken als je de Fixbrigade in Amsterdam belt om je woning te isoleren. Nee, dan komt de 52-jarige Francis Langedijk aanhobbelen op zijn bakfiets vol tochtprofielen, radiatorfolie en een nietpistool. De voormalige elektricien krijgt hulp van twee statushouders uit Eritrea die hij ondertussen Nederlands leert. ‘Netjes, netjes’, zegt Langedijk, terwijl zijn helpers samen een rubberstrip vastnieten langs de voordeur van een sociale huurwoning in Amsterdam-Oost. ‘Liever goed, dan snel!’

Wat begon als een sympathiek vrijwilligersprojectje om buurtbewoners te helpen hun woning beter te isoleren, groeide uit tot een stadsbreed hulpproject dankzij Europese en gemeentelijke subsidie. V..

