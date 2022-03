Wat betekent de stijgende hypotheekrente voor de huizenmarkt?

Amsterdam

De hypotheekrente is flink gestegen. Waar eindigt dit?

Ja, de hypotheekrente is de laatste weken snel opgelopen. In september vorig jaar was de leenvergoeding voor de aanschaf van een woning met gemiddeld 1,42 procent rente lager dan ooit. Vanaf eind december begon het plotseling verhogingen te regenen. Inmiddels staat de gemiddelde rente over leningen met een vaste renteperiode van vijf, tien, twintig en dertig jaar volgens cijfers van adviesketen De Hypotheekshop op 2,23 procent. Een flinke sprong dus, al mag de rente nog steeds ‘historisch laag’ worden genoemd.

Waar komt die rentestijging vandaan?

Het herstel van de economie, de hoge inflatie en de waarschijnlijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Ba..

