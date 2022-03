Makelaardij wil dit jaar tuchtrecht invoeren

Beroepsverenigingen voor de makelaardij NVM, VBO en VastgoedPro willen dit jaar een onafhankelijk en ‘verenigingsoverstijgend’ tuchtrecht gaan invoeren voor makelaars en taxateurs. Dat moet de kwaliteit en integriteit in de sector verbeteren. De branche kampt al langer met problemen rondom transparantie in het verkoopproces, mede doordat makelaar een vrij beroep is.

Den Haag

Vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld bij Vereniging Eigen Huis veel klachten binnen over makelaars, die massaal regels rond de aankoop van een huis negeerden. Zo wisselden makelaars onderling informatie uit over biedingen en speelden ze kopers tegen elkaar uit, waardoor de prijs opgedreven werd. Straks kunnen zowel consumenten als bedrijven via het tuchtrecht een klacht indienen over makelaars, taxateurs, bouwkundig keurders en aan- of verkoopadviseurs. Het gezamenlijke tuchtrecht gaat gebruikmaken van de al bestaande beroeps- en gedragscodes van de eigen verenigingen om de klachten te toetsen.

