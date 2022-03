Shell en ArcelorMittal koplopers in AEX

De Amsterdamse AEX-index is maandag met een kleine winst gesloten. Shell en staalconcern ArcelorMittal waren koplopers in de hoofdindex, dankzij de gestegen prijzen van olie en metalen. Het algehele beeld op de Europese aandelenmarkten was wisselend. De aandacht bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

Amsterdam

De AEX eindigde met een plusje van 0,3 procent op 718,37 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 1041,67 punten. Londen steeg 0,5 procent, maar Frankfurt en Parijs daalden 0,6 procent.

Shell klom 4,8 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,6 procent tot 110,44 dollar en Brentolie werd 6,3 procent duurder op 114,71 dollar per vat. De prijzen werden gestuwd door berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie overweegt. Het Britse BP werd 3,7 procent hoger gezet in Londen en het Franse TotalEnergies ging 1,5 procent vooruit in Parijs.

ArcelorMittal boekte een winst van 5,5 procent en stond daarmee bovenaan de hoofdindex. Hekkensluiter in de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

