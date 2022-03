Deze ondernemer blijft in Rusland

Het persbericht stond daags na de inval in Oekraïne al klaar voor verzending. In niet mis te verstane bewoordingen veroordeelde architectenbureau JDV de ‘verwoestende oorlog’ en kondigde het aan alle projecten en acquisitie in Rusland te staken. Het schrijven werd nooit gepubliceerd. Niet omdat CEO Christiaan Rikkers niet meeleeft met de Oekraïners, integendeel. Maar omdat hij óók meeleeft met zijn medewerkers in Moskou. En die willen dat hij blijft.

Maarssenbroek

Via Teams en WhatsApp komen hun verhalen het industrieel ingerichte hoofdkantoor in Maarssen binnen. Over hoe ze deze oorlog ook nooit hadden zien aankomen. En over hun angst om in de steek gelaten te worden. ‘Dan kun je heel stoer statements maken om aan iedereen te laten zien dat je goed bezig bent’, zegt Rikkers vanachter zijn bureau. ‘Maar het gaat hier wel om banen van mensen die soms wel drie generaties van hun familie onderhouden.’

Het is een dilemma waar veel ondernemers mee worstelen, signaleert werkgeversorganisatie VNO-NCW. Sinds grote bedrijven als Shell en Apple Rusland de rug toekeerden, voelen zij de druk om te volgen. ‘Het gaat ondernemers echt aan het hart dat ze hun mensen, waarmee ze vaak al lang werken, in..

