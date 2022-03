Tanktoerisme naar België verschilt per pompstation

De verwachte drukte bij Belgische tankstations in de grensstreek vanwege de zaterdag verlaagde accijnzen op benzine en diesel, wisselt per tankstation. Dat blijkt uit een belronde van het ANP.

Den Haag

Sommige tankstations claimen meer klanten te hebben, andere niet. De Nederlandse Belangenvereniging Tankstations (BETA) liet desgevraagd weten te verwachten dat het drukker zou worden, maar ging nog niet uit van forse drukte, omdat Nederlanders in de grensstreek de weg naar België al wel kenden.

Met ingang van zaterdag is de prijs aan de Belgische pomp verlaagd met 17,5 eurocent per liter diesel of benzine. Daarmee wil de Belgische overheid de hoge brandstofkosten voor Belgen proberen te drukken. In Nederland gaan de accijnzen op benzine en diesel pas op 1 april naar beneden, met respectievelijk 17 en 11 cent.

De drukte valt volgens BETA-voorzitter Ewout Klok mee omdat het prijsverschil in brandstof al langer bestaat. ‘Dit verschil..

