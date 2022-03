Techfondsen helpen AEX aan winst

De AEX-index is vrijdag met flinke winst het weekend ingegaan, geholpen door mooie plussen voor de techfondsen. Ook funderingsspecialist Sif was in trek dankzij goede jaarcijfers en vooruitzichten. Op de beurzen elders in Europa waren kleine winsten te zien. De aandacht van beleggers bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een winst van 1,3 procent op 716,36 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1042,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent.

De Amerikaanse president Joe Biden had een telefoongesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over Oekraïne. Xi verklaarde dat een conflict zoals de oorlog in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen. Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese president belangrijk voor de internationale gemeenschap.

Techinvesteerder Prosus was koploper in de AEX met een winst van 5,3 procent. Ook Just Eat Takeaway en de chipfondsen ASML, ASMI en Besi deden het goed met plussen tot 5,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste dale..

