Fokker-locaties Helmond en Hoogerheide gaan dicht

De Fokker-fabrieken in Helmond en Hoogerheide gaan dicht. Moederbedrijf GKN Aerospace wil de activiteiten van de twee fabrieken onderbrengen op de huidige locatie in Papendrecht.

Papendrecht

Daarbij gaan in de basis geen banen verloren, maar de vraag is of het huidige personeel van de te sluiten locaties wel op zo’n verhuizing zit te wachten. Personeel is vrijdag over de ophanden zijnde verhuizingen ingelicht.

De sluiting van de fabriek in Helmond, waar Fokker onder andere landingsgestellen maakt, zou dit jaar al moeten plaatsvinden. Bij die locatie werken zo’n 350 gespecialiseerde vakkrachten, van wie zo’n honderd op uitzendbasis. Bij Elmo in Hoogerheide worden kabelbomen voor vliegtuigen gemaakt. Bij dit onderdeel werken achthonderd mensen, van wie zo’n driehonderd op uitzendbasis. De fabriek in Noord-Brabant moet uiteindelijk in 2023 op slot gaan.

Werknemers van de twee locaties zal worden gevraagd me..

