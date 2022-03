1,7 miljard uit Klimaatfonds naar windmolens op zee

Het kabinet wil voor de bouw van extra windmolens op de Noordzee voor het eerst een beroep doen op het in het coalitieakkoord afgesproken Klimaatfonds. Het gaat om een bedrag van bijna 1,7 miljard euro, bedoeld voor onder meer scheepvaartveiligheid en aanpassingen in de visserijsector.

Den Haag

Het kabinet wil de capaciteit voor windenergie de komende jaren verdubbelen. Op de Noordzee zijn daarom drie nieuwe gebieden aangewezen, ‘redelijk ver uit de kust’, waar honderden nieuwe windturbines worden neergezet. Daarnaast is de eerdere aanwijzing van twee andere gebieden bevestigd. ‘Bij het aanwijzen van de windenergiegebieden is zorgvuldig gekeken naar de andere belangen op de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, natuur en defensie’, zegt klimaat- en energieminister Rob Jetten. De kosten die de overheid daarvoor maakt, wil het kabinet betalen uit het Klimaatfonds van in totaal 35 miljard euro. Dat geld is bijvoorbeeld bestemd voor maatregelen om te voorkomen dat schepen bij zwaar weer in een windpark terechtkomen. Ook wor..

