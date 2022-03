Hoge brandstofprijs stuwt vraag e-bikes

Den Haag

De verkoop van elektrische fietsen is gestegen sinds de brandstofprijzen zijn gaan pieken door de oorlog in Oekraïne. Dat merken brancheorganisatie RAI Vereniging, verkopers van e-bikes en Marktplaats, waar het aantal zoekopdrachten naar tweedehands e-bikes de afgelopen weken snel steeg. ‘We zien over de hele linie dat e-bikes meer verkocht worden’, zegt Stella Fietsen. Stella Fietsen noteerde eind februari op jaarbasis een stijging in de verkoop van elektrische fietsen van zo’n 35 procent. RAI Vereniging laat weten dat leasemaatschappijen die contracten aanbieden voor e-bikes ook meer vragen krijgen over elektrische fietsen.

