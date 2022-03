Shell wint nu olieprijzen weer stijgen

Olie- en gasconcern Shell werd donderdag hoger gezet op de aandelenbeurs van Amsterdam. Het bedrijf profiteerde ervan dat de olieprijzen weer fors stegen na dagen van dalingen. De AEX-index eindigde de dag met een plus van 0,6 procent. De algehele stemming was voorzichtig na de forse winsten op de Europese beurzen een dag eerder. Toen was er optimisme over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin sprak eerdere berichten over vooruitgang in onderhandelingen met Oekraïne echter tegen. Shell was in de AEX een van de grootste winnaars met een plus van 2,7 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 8 procent duurder op 102,68 dollar per vat. Brentolie steeg 9 procent in prijs tot 106,83 dollar per vat.