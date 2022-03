Geen BN’ers meer in gokreclame

Een tegenslag voor oud-voetballers en bekende Nederlanders die optreden in gokreclames: de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) laat donderdag weten dat de aanwezigheid van ‘rolmodellen’ in commercials voor risicovolle kansspelen wordt verboden.

Den Haag

Nu al geldt de beperking dat van ‘beroepssporters en andere rolmodellen’ geen gebruik mag worden gemaakt als zij jonger zijn dan 25 jaar, of als zij ‘substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen’. Maar het liep de spuigaten uit met die wervende boodschappen voor een bezigheid die verslavingsrisico’s met zich meebrengt, vond de Tweede Kamer al in december. Voetbalhelden als Wesley Sneijder en Dick Advocaat traden erin op. De Kamer wilde een wettelijk verbod.

Sinds 1 oktober is onlinegokken in Nederland legaal. Twaalf bedrijven hebben een vergunning gekregen om risicovolle gokspellen aan te bieden, waaronder de staatsdeelnemingen Holland Casino en Toto. De bedoeling is gokkers weg te houden bij illegale sites. D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .