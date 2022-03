DNB-baas Klaas Knot: ‘We moeten accepteren dat we met z’n allen armer zijn geworden’

Amsterdam

Hoe groot is de kans op een inflatie bijna in dubbele cijfers? Dat vond Klaas Knot woensdag bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank onmogelijk te voorspellen. ‘Dat is de essentie van fundamentele onzekerheid’, verklaarde de DNB-president. ‘We weten niet hoe de oorlog zich verder zal ontvouwen, maar we voelen wel dat de impact substantieel gaat worden.’

De centrale bank gaat vooralsnog ervan uit dat de inflatie dit jaar beperkt blijft tot ‘maar’ 6,7 procent. De economische groei zou uitkomen op 3,5 procent. In het zwaarweerscenario zou de economie krimpen. ‘We verwachten dus geen recessie, maar we houden er wel rekening mee’, aldus Knot.

Een van de gevolgen van de oorlog van Rusland met Oekraïne is dat de h..

