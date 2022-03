Energiebureau IEA vreest schok op de oliemarkt

Parijs

Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport. Volgens het IEA kan vanaf april de Russische productie met wel 3 miljoen vaten per dag gaan dalen omdat kopers olie uit Rusland mijden. Het energiebureau zegt dat de wereld geconfronteerd wordt met de grootste energiecrisis in decennia door de Russische invasie van Oekraïne en dat die crisis kan leiden tot permanente veranderingen op de energiemarkten. Door zorgen over de Russische leveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Ook de Europese gasprijzen hebben records bereikt door de vrees dat Rusland de toevoer naar Europa kan stopzetten.

Volgens het IEA exporteert Rusland ongeveer 8 miljoen vaten per dag ruwe olie en and..

