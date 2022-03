Poetin: Rusland doorstaat ‘economische blitzkrieg’

Rusland heeft een ‘economische blitzkrieg’ van internationale sancties vanwege de oorlog in Oekraïne overleefd. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin.

Moskou

Hij waarschuwde daarbij wel dat het land te maken krijgt met een oplopende werkloosheid en inflatie nu het land zich aan de nieuwe realiteit aanpast. De nieuwe situatie zal volgens Poetin ‘diepgaande structurele veranderingen’ in de Russische economie vereisen. ‘En ik zal het niet verhullen, ze zullen niet gemakkelijk zijn’, vertelde hij de regering in een videoconferentie. Hij gaf ambtenaren de opdracht de sociale uitkeringen, waaronder de pensioenen, te verhogen en de lonen van het overheidspersoneel te verbeteren. Poetin erkende dat ‘stijgende prijzen het inkomen van de mensen ernstig aantasten’. De regering heeft volgens hem voldoende middelen om de kosten te dekken zonder geld bij te drukken. Hij trad daarbij niet in detail.

sanct..

