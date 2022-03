Opluchting bij beleggers

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een winst van 4 procent gesloten. Daarmee eindigde de leidende graadmeter met 703,52 punten voor het eerst sinds 4 maart weer boven de 700 puntengrens. Ook elders in Europa was het sentiment positief. De toenemende hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgde voor optimisme bij beleggers. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet weten hoop op een compromis te zien in de lopende onderhandelingen met Oekraïne. Door de onrust over de oorlog sloot de AEX op 4 maart voor het eerst sinds mei vorig jaar onder de 700 punten. De AEX-index dankte de winst voor een groot deel aan de koerssprong van Prosus. De techinvesteerder won bijna een kwart aan beurswaarde, in het kie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .