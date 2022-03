Beurs hoger na uitlatingen Zelensky

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam heeft aan het einde van de handelssessie alsnog een kleine winst geboekt. Na opmerkingen van de Oekraïense president dat het door Rusland aangevallen land moet afzien van een NAVO-lidmaatschap schoot de graadmeter omhoog. De prijs voor olie daalde de hele dag al hard. De uitlatingen van de president Volodymyr Zelensky kunnen worden opgevat als opening naar een vergelijk met Rusland, wat zicht geeft op een einde aan de oorlog in Oekraïne. Een Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO is voor het regime in Moskou onacceptabel. Het is mede de reden geweest voor de Russische invasie in Oekraïne bijna drie weken geleden. Maar Zelensky’s Russische evenknie Vladimir Poetin zei j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .