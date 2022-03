EU-landen willen hoger quotum voor topvrouwen

Brussel

Ze willen dat uiterlijk over vijf jaar minstens 40 procent van de commissarissen aan de top vrouw is, of een op de drie van alle bestuurders (inclusief de raad van bestuur). In Nederland zijn grote bedrijven sinds de jaarwisseling alleen verplicht één vrouw aan te stellen op elke drie commissarissen.

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de EU-lidstaten werden het maandag eens over een voorstel van de Europese Commissie om het zogeheten glazen plafond aan de top van het bedrijfsleven te doorbreken. De lidstaten gaan nu op zoek naar overeenstemming met het Europees Parlement, dat tot dusver steeds minstens zover wilde gaan.

Vanaf 2027 moeten van elke vijf leden van raden van commissarissen er minstens twee vrouw zijn,..

