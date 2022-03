Telegram-oprichter Pavel Doerov wil geen ijzeren gordijn rond zijn app

Volgens zijn biograaf ziet Pavel Doerov zichzelf als ‘de ontwerper van zijn eigen universum’. Zijn chatapp Telegram is nu voor veel mensen in Rusland en Oekraïne hun enige bron van informatie. Wie is Pavel Doerov?

Amsterdam

Denk je eens in: een zwaarbewapend commandoteam belt aan bij het huis van Mark Zuckerberg omdat de topman weigert tegemoet te komen aan verzoeken van de veiligheidsdienst. Ondenkbaar? Toch is dit precies wat er een jaar of tien geleden gebeurde met ‘de Russische Mark Zuckerberg’ in zijn woonplaats Sint Petersburg. Pavel Doerov is op dat moment Ruslands meest gevierde internetondernemer.

Samen met zijn oudere broer Nikolaj richt hij in 2006 VKontakte op, een site die in alles lijkt op Facebook en al snel immens populair wordt onder Russen. De rolverdeling is duidelijk: Nikolaj is de techneut, de excentrieke Pavel is het gezicht naar buiten en neemt de strategie voor zijn rekening.

‘Het beste van Rusland in die dagen was dat h..

