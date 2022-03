Heel Europa aan de lokale thee met deze koudebestendige plant

Na jarenlang kruisen heeft Johan Jansen een theeplant die gedijt in het polderklimaat. In Zundert bezit hij een theeplantage die vier supermarktketens bedient. Zijn doel: heel Europa lokale thee laten drinken

Dionne Oomen en Johan Jansen in de kas van Special Plant.

Zundert

De lucht boven het Brabantse land is grijs als lood, de bossen druipen van de regen. Een reusachtige John Deere-tractor laat moddersporen na op de provinciale weg richting België. Niets wijst erop dat hier zoiets uitheems te vinden is als een theeplantage. Een echte. Zo een waar Camellia sinensis wordt gekweekt, de theeplant waarvan zwarte, groene en witte thee wordt gemaakt. Boomkwekerijen links, boomkwekerijen rechts. En opeens drieënhalve hectare theestruik. In Zundert.

Dankzij het pionierswerk van Johan Jansen (37) verkopen vier Nederlandse supermarktketens sinds 2019 thee van vaderlandse bodem: LocalTea. Jansen wist als eerste in Europa het van oorsprong subtropische gewas zo te kruisen dat het bestand is tegen het polderklima..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .