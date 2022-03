Hoe krijg je een laadpaal in een VvE-garage geplaatst?

Een wetsvoorstel moet helpen om meer laadpalen te installeren in garages van appartementencomplexen, maar het blijkt lang niet altijd makkelijk om die palen geplaatst te krijgen in VvE-ruimtes.

In hoeveel appartementencomplexen met parkeergarage inmiddels laadpunten zijn geïnstalleerd, is niet duidelijk.

Amsterdam

Mensen die van een uitdaging houden, gaan kitesurfen bij windkracht 11, halen een politieauto rechts in met 140 kilometer per uur, kopen een Rolex op het dark web, of ze vragen bij hun Vereniging van Eigenaren een laadpaal aan voor de gezamenlijke parkeergarage.

Net zoals een eigen haard goud waard is, is een eigen laadpaal dat ook. Want wie zijn elektrische auto kan opladen op de eigen parkeerplaats, heeft immers elke ochtend een volle ‘tank’ en hoeft nooit bij weer en ontij op zoek naar een publieke paal langs de straat.

‘Laat de VvE een installatiebedrijf kiezen en afspraken maken met andere bewoners.’

Eigenaren van een woning met een oprit hebben het relatief makkelijk. Maar bewoners van een appartementencomplex met een gezamen..

