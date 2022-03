Just Eat Takeaway wint fors

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (Thuisbezorgd.nl) was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De koers van het aandeel steeg circa 14 procent door speculatie over een mogelijke verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderdeel Grubhub. De overname van Grubhub ter waarde van circa 7,3 miljard dollar werd vorig jaar juist nog afgerond. Verder stond de beurshandel in het teken van de oorlog in Oekraïne en de impact van de westerse sancties tegen Rusland op de wereldhandel. De belangrijkste beursgraadmeters veerden wat op na de verliezen van een dag eerder.