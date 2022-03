Prijzen voor gas, benzine en levensonderhoud rijzen de pan uit: ‘Het is een keuze duur te leven’

Een paar kilometer over de grens bij Nijmegen staan deze woensdagmiddag auto’s met een Nederlands kenteken in de rij bij het Argos-tankstation in het Duitse Kranenburg. Bij tijd en wijlen is de file zo lang dat het verkeer op de doorgaande weg van het dorp erdoor wordt geblokkeerd. Tanken over de grens loont. De brandstofbelasting is hier veel lager dan in Nederland, per liter benzine scheelt het algauw 30 cent. Voor menig calculerende Nederlander is het een welkom aanbod, nu de brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne als een raket de lucht in zijn geschoten.



Nederlanders in de rij voor het tankstation in het Duitse Kranenburg, bij Nijmegen. - beeld Hans-Lukas Zuurman

De eigenaar van het pompstation wil de verslaggever niet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .