Boer onteigenen als uitstoot niet snel vermindert

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil provincies beperkt de tijd gunnen om de stikstofuitstoot rond zwaarbelaste natuurgebieden terug te dringen. Als vrijwillige uitkoopregelingen voor veehouders binnen een jaar of twee onvoldoende blijken, neemt het Rijk de regie over. Het kabinet koopt boeren dan waarschijnlijk gedwongen uit: onteigening dus.

Den Haag

Dit heeft Van der Wal donderdag aangekondigd in een Kamerdebat over de stikstofcrisis. Zij geeft hiermee een inkijkje in de nieuwe aanpak van het stikstofprobleem, waar zij sinds haar installatie als minister aan werkt.

Van der Wal zegt inspiratie te ontlenen aan Vlaanderen. De Vlaamse regering gaat bij de aanpak van het stikstofprobleem veel voortvarender te werk dan Nederland. Twee weken geleden verordonneerden de Vlamingen domweg dat de veertig meest vervuilende veehouderijen per 2025 moeten sluiten. Meer dan honderd andere veehouderijen worden voor de keus gesteld: hun stikstofuitstoot drastisch verminderen of zich laten uitkopen.

De Vlamingen keren aan veehouders die zich als eerste voor uitkoop melden meer uit dan..

