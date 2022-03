ECB gaat opkoopprogramma schuldpapier sneller afbouwen

Frankfurt

De ECB begon jaren geleden met het opkopen van schuldpapier om de economie te stimuleren. Dat moest destijds de chronisch lage inflatie te bestrijden. Terwijl de geldontwaarding nu ver boven de doelstelling van 2 procent ligt – de inflatie in de eurozone bedroeg in februari 5,8 procent – liep het programma gewoon door. Waar Frankfurt tot nog toe van plan was om in het tweede kwartaal maandelijks voor 40 miljard euro aan obligaties te kopen, daalt het in mei al naar 30 miljard en in juni naar 20 miljard. In het derde kwartaal komt er dan wellicht helemaal een einde aan.

gamechanger

De Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger noemt de versnelde afbouw ‘verrassend en verstandig’, en ziet er een gamechang..

