Kabinet: tijdelijk lagere btw op energie en accijns

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden tijdelijk onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen. De korting op de accijnzen op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie. De maatregelen zouden per 1 juli ingaan voor in eerste instantie een halfjaar. Voor de allerarmste gezinnen was eerder al 200 euro uitgetrokken voor hulp om hun energierekening te kunnen blijven betalen.

Dat bedrag wordt volgens ingewijden met nog eens honderden euro’s opgehoogd. Verder wil het kabinet huishoudens helpen energie te besparen door sneller subsidie beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld woningisolatie.

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam eerder deze week met nieuwe ramingen voor de koopkrach..

