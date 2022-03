Brood gaat flink duurder worden

De oorlog in Oekraïne krijgt ook gevolgen voor de Nederlandse broodprijs. Bakkers in Nederland vrezen voor veel hogere prijzen.

Amsterdam

De wereldwijde tarweprijs schoot op de graanbeurs (Matif in Parijs) vorige week even door de grens van 400 euro per ton, een prijsstijging van 41 procent. Woensdag besloot de Oekraïense regering een exportverbod op diverse graansoorten in te voeren. Het wordt voor inkopers dringen op andere markten. ‘Het stuwt de wereldmarktprijs voor graan omhoog’, zegt Sebastiaan Schreijen, specialist consumer foods bij Rabobank. Oekraïne, de ‘graanschuur van Europa’ en Rusland als ’s werelds grootste tarwe-exporteur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 30 procent van de exportmarkt voor graan.

In een rapport over de economische effecten van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland en Belarus constateert Schreijen dat de handel met ..

