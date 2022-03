RvS: ‘lootboxes’ in FIFA-game zijn geen kansspel

Den Haag

Er is wel een kansspelelement omdat spelers van het spel niet weten wat ze krijgen met de lootboxes, een soort schatkistjes met prijzen. De prijzen kunnen echter niet in gewoon geld worden omgezet en het merendeel wordt verdiend door spelopdrachten te doen. Eerder had de Kansspelautoriteit (KSA) wel bepaald dat de lootboxes in FIFA een kansspel zijn en uitgever Electronic Arts een boete opgelegd. Een beroep van Electronic Arts bij de rechtbank in Den Haag werd afgewezen.

In het voetbalspel FIFA kunnen bij het speltype FIFA Ultimate Team nieuwe spelers worden verdiend door opdrachten te doen en wedstrijden te winnen. Die nieuwe spelers komen in de vorm van een bundel waarbij gebruikers niet weten wat ze krijgen. Goede spelers kunne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .