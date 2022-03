CPB voorspelt grootste koopkrachtdaling in ruim veertig jaar

Door de oplopende inflatie zal de koopkracht van de doorsnee Nederlander dit jaar maar liefst 2,7 procent dalen, voorspelt het CPB in zijn nieuwe economische raming. Dat is de grootste daling sinds het begin van de berekeningen in 1977.

Color image of the famous shopping street of Utrecht in historic center. Crowds walking. Letterbox format with selective focus and copy space above.

Amsterdam

Als het worst case-scenario van het CPB werkelijkheid wordt, kan de koopkracht in 2022 zelfs 3,4 procent lager uitvallen dan vorig jaar. De laatste keer dat Nederlanders er meer dan 2 procent op achteruitgingen was in 1983: toen daalde de koopkracht met 2,3 procent. Nederland zat toen in een diepe recessie. De inflatie lag begin jaren tachtig boven de 6 procent.

Dat de doorsnee Nederlander dit jaar zo hard geraakt wordt in de portemonnee is te wijten aan de exploderende energieprijzen. Het CPB schat het inflatiecijfer voor dit jaar nu in op 5,2 procent (en in het slechtste geval 6 procent). ‘De extra stijging van de energieprijzen komt bovenop een toch al forse inflatie, mede als gevolg van de economische schokken van de coronapa..

