Geen McDonald’s, Pepsi en Heineken meer voor Russen

Steeds meer bedrijven staken hun activiteiten in Rusland uit protest tegen de Russische invasie in Oekraïne. Een grote groep Amerikaanse bedrijven, waaronder McDonald’s en PepsiCo, kondigde dinsdag aan tijdelijk uit Rusland te vertrekken. Heineken nam een dag later hetzelfde besluit.

Amsterdam

De sluiting van de Russische filialen van McDonald’s als reactie op de oorlog in Oekraïne kost de Amerikaanse fastfoodketen naar schatting maandelijks 50 miljoen dollar, omgerekend zo’n 45 miljoen euro. Dat heeft de keten berekend. Het concern besloot onlangs zijn 847 restaurants in Rusland dicht te doen omdat het volgens het bedrijf onmogelijk is het menselijk leed bij de Oekraïners te negeren. In totaal heeft McDonald’s zo’n 62.000 werknemers in het land. Zij zullen worden doorbetaald.

Ook Heineken stopt met de productie en verkoop van Heineken-bier in Rusland. Dat doet de bierbrouwer uit protest tegen de Russische invasie van Oekraïne. Heineken produceert in Rusland ook veel lokale biermerken en gaat naden..

