Branchevereniging: alternatief Russische aardolie onzeker

Den Haag

Volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) is het niet zeker dat deze één op één te vervangen is. ‘Maar ook in Koeweit en Venezuela is heel zware olie’, aldus een woordvoerder. Wel is het zo dat raffinaderijen optimaal zijn afgesteld op een bepaalde ‘cocktail van te gebruiken oliën’. Als een ingrediënt van dit recept, in dit geval Oeral, wegvalt zal dat in ieder geval op korte termijn tot een verminderde productie leiden. Voor het vinden van een alternatief zijn, behalve of een type aardolie zwaar is, nog meer specificaties belangrijk. ‘En dat is een beetje het geheim van de chef’, zegt de VNPI-zegsman.

Olie- en gasconcern Shell maakte dinsdag bekend helemaal uit Rusland te vertrekken vanwege de oorlog in O..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .