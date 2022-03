VS: verbod import fossiele brandstoffen uit Rusland

De Verenigde Staten verbieden de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat heeft president Joe Biden in een toespraak bekendgemaakt.

Washington

Met de stap wil het Witte Huis de druk verhogen op Rusland, dat voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de verkoop van olie, gas en kolen. Overigens voeren de VS slechts een klein deel van hun olie en gas uit Rusland in.

Biden liet weten dat hij met het verbod ‘een belangrijke ader van de Russische economie’ aanpakt. ‘We zullen Poetins oorlog niet subsidiëren.’ Het Amerikaanse verbod geldt voor olie, gas en kolen. Ook het Verenigd Koninkrijk pakt Rusland aan, maar kondigt aan dat een verbod op de import van olie aan het einde van het jaar ingaat. Dat moet bedrijven en markten de kans geven om te schakelen. Daarbij wil de overheid bedrijven ook gaan helpen zodat de gewone burger niets merkt van de ov..

