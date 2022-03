Shell winnaar in lagere AEX

Amsterdam

De AEX-index van grootste bedrijven op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met een fors verlies gesloten, terwijl de graadmeter voor middelgrote bedrijven wel hoger eindigde. Shell vormde samen met financieel dienstverleners een select groepje winnaars in de hoofdindex. Het olie- en gasconcern kondigde aan volledig uit Rusland te vertrekken wegens de inval in Oekraïne, maar won aan waarde op het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de import van Russische olie willen verbieden. Shell eindigde 2,4 procent hoger. Eerder op de dag stond het aandeel nog op een klein verlies. Een vat Brentolie werd bijna 7 procent duurder op 131,77 dollar en Amerikaanse olie steeg 6,8 procent in waarde tot 127,72 dol..

