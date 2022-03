‘Grijze kardinaal’ staat voor haar belangrijkste proef: de Russische economie overeind houden

Moskou

Ze is in de Doema ooit ‘de duurste vrouw in de geschiedenis van dit land’ genoemd. We schrijven 2014, en de communist Vyacheslav Tetyokin verwijt Nabioellina dat de Russische centrale bank onder haar hoede dan al voor omgerekend 70 miljard dollar heeft moeten uitgeven aan buitenlandse reserves om de val van de roebel te stelpen.

Voor een deel was dat te wijten aan wat ook nu de roebel parten speelt: westerse sancties na een inval in Oekraïne, toen weliswaar nog beperkt tot de Krim. Toch is er ook een belangrijk verschil. Destijds zakte de olieprijs weg, waarmee ook een grote inkomstenbron droogviel. Nu staat die koers juist heel hoog, en voorlopig blijft olie- en gasgeld gewoon naar Rusland stromen.

In 2014 moest Nabioellina uiteinde..

