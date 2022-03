Blendle in beroep tegen breuk met DPG

Blendle gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om DPG Media toe te staan het contract met de onlinekiosk op te zeggen. Via het hoger beroep moet een verlenging van het contract afgedwongen worden, in ieder geval totdat uit een bodemprocedure duidelijk wordt of het mediabedrijf het contract wel had mogen opzeggen.

Het contract tussen het mediabedrijf en Blendle liep al op 31 december af, maar de onlinekiosk vond dat de uitgever van onder andere de Volkskrant, AD en Het Parool een nieuwe verbintenis moest aangaan. Daarvoor stapte het bedrijf zelfs naar de rechter. Die bepaalde dat DPG Media zijn eigen afweging mag maken, zo meldde het mediabedrijf.

Vanwege de gang naar de rechter door Blendle had DPG Media het contract al verlengd tot 1 april dit jaar. Blendle startte in 2014; klanten konden per gelezen artikel betalen. Ook uitgevers werden per artikel betaald.

Een belangrijke reden dat DPG Media nu met Blendle wil stoppen, is dat het businessmodel is gewijzigd. Daarbij biedt de kiosk, die momenteel in Franse handen is, volgens het mediabedri..

