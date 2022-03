Oorlog in ‘graanschuur van de wereld’ treft Arabische wereld: voorraden raken op, hongersnood dreigt

De oorlog in Oekraïne maakt veel Arabische landen nerveus. Egypte, Jemen en Libanon leunen sterk op de ‘graanschuur van de wereld’ voor de import van tarwe.

Amsterdam

Een paar uur voor de Russische invasie van Oekraïne, vorige week, kwam het kabinet in Egypte al bijeen voor een vergadering over de potentiële gevolgen. Bovenaan de agenda stonden de zorgen over import van tarwe en graan. Geen land ter wereld leunt wat dat betreft zo zwaar op het buitenland als Egypte: driekwart van de import komt doorgaans uit Oekraïne en Rusland.

De afgelopen week ging de tarweprijs inderdaad door het dak: die lag in de afgelopen veertig jaar niet zo hoog. Dat er reden is voor nervositeit, mag bovendien blijken uit het voorbeeld van Sudan. Daar leidde een verdrievoudiging van de broodprijs in 2019 tot massale protesten, met als gevolg een legercoup tegen dictator Omar al-Bashir die vervolgens van het toneel ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .