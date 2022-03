‘Een derde minder Russisch gas nodig in EU’

Parijs

De Europese Unie is voor ongeveer 40 procent van haar gasgebruik afhankelijk van Rusland.

Het IEA zegt dat door de Russische invasie van Oekraïne de noodzaak is toegenomen om de afhankelijkheid drastisch te verminderen. Vorig jaar werd er een hoeveelheid van 155 miljard kubieke meter aardgas uit Rusland in de EU geïmporteerd, het overgrote deel via pijpleidingen.

Vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische leveringen zijn de Europese gasprijzen naar recordhoogten gestegen.

biogas en waterstof

Het IEA stelt voor dat Europa geen nieuwe leveringscontracten met Rusland meer afsluit en kijkt naar gasleveringen elders uit de wereld.

Zo kan meer gas worden gehaald via pijplijnen uit onder meer Noorweg..

