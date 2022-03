Rode cijfers door oorlog en sancties

De beurzen zijn donderdag weer flink gezakt door de oorlog in Oekraïne. Beleggers blijven voorzichtig door de onzekerheid over de impact van de sancties tegen Rusland op de wereldhandel. Sommige analisten denken dat het een kwestie van tijd is voordat het Westen sancties oplegt aan de export van Russische olie en gas. Olie- en gasconcern Shell zakte 5,1 procent. De druk op westerse bedrijven om te stoppen met activiteiten in Rusland neemt steeds verder toe. Ondertussen raken westerse sancties de Russische economie hard. De roebel daalde fors en bereikte donderdag kort een dieptepunt van meer dan 118 roebel tegen een Amerikaanse dollar. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 2,2 procent lager. De MidKap zakte 1,1 procent, Frankfurt, Londen en Parijs tot 2,5 procent.