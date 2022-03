ING: geen leningen meer aan Russische bedrijven

ING doet geen nieuwe zaken meer met Russische bedrijven. Dat houdt in dat de bank geen nieuwe leningen meer verstrekt, behalve aan internationale bedrijven in Rusland.

De bank heeft daartoe besloten vanwege de oorlog in Oekraïne. ‘We veroordelen de invasie van Oekraïne ten strengste’, aldus topman Steven van Rijswijk. ‘We steunen de bevolking van Oekraïne en onze gedachten gaan uit naar hen die lijden en vrezen voor hun leven.’

Die steun aan de Oekraïense bevolking brengt ING tot uiting door in alle landen waar het consumenten als klant heeft geen commissie te vragen voor het versturen van geld aan mensen in Oekraïne. In dat land zelf bedient ING alleen bedrijven, overheden en dergelijke. Voor die klanten blijft de bank in Oekraïne open. Verder doneert ING 3 miljoen euro aan Unicef. In verschillende landen waar ING actief is zijn ook nog lokale initiatieven om geld op te halen.

