G7: impact van sancties op Rusland is enorm

De westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne hebben ‘enorme gevolgen’ voor de Russische economie. Dat zei de Duitse minister van Financiën Christian Lindner na overleg van de G7 over de oorlog in Oekraïne.

Berlijn

De ministers van Financiën van de G7, de groep rijke industrielanden die bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, kwamen digitaal bijeen om over de crisis te praten. De Europese Unie is ook altijd vertegenwoordigd in het overleg. De Oekraïense minister van Financiën was eveneens aanwezig.

De westerse landen hebben onder meer besloten om een reeks Russische banken af te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT. De Russische roebel en de aandelenbeurs in Moskou zijn zeer hard gedaald door de sancties. ‘Het doel van de sancties is om Rusland politiek, financieel en economisch te isoleren’, aldus Lindner. Duitsland houdt momenteel het roterend voorzitterschap ..

