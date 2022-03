Weer klap voor ING vanwege sancties

ING kreeg dinsdag opnieuw een stevige klap op de Amsterdamse beurs. Net als een dag eerder werden banken en verzekeraars geraakt door de zware sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd vanwege de inval in Oekraïne. Ook hield de vrees voor de gevolgen van de oorlog voor de wereldeconomie de Europese beurzen in zijn greep.

ING daalde 10,7 procent. Maandag ging de bank, die van de Nederlandse banken de grootste blootstelling aan Rusland heeft, al 7,9 procent omlaag. De Oostenrijkse Raiffeisen Bank, die een winstgevende Russische tak bezit maar zou nadenken over het afstoten daarvan, verloor in Wenen 8,6 procent.

Ook de oliesector stond in de belangstelling. Shell maakte bekend zijn bezittingen in olie- en gaswinningsprojecten in Rusland van de hand te doen, nadat BP en Equinor dat eerder ook al hadden gedaan. Het aandeel Shell leverde in Amsterdam 0,7 procent in.

De AEX-index sloot 2,2 procent lager op 713,46 punten. De MidKap zakte 3,4 procent tot 992,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 3,9 procent. Londen hield het verlies beperkt..

