Duizend euro beschikbaar om bij te scholen, maar het geld moet wel gericht besteed worden

Sinds 1 maart stelt het kabinet aan elke Nederlandse inwoner die werkt of juist op zoek is naar werk, duizend euro ‘STAP-subsidie’ beschikbaar om een cursus of opleiding te volgen. Het geld moet wel gericht besteed worden. Pianoles voor de hobby, of een cursus ‘Hoe leer ik vissen?’, vallen daar bijvoorbeeld niet onder. Om precies te weten welke studies en cursussen in aanmerking komen, is een overzicht beschikbaar op hoewerktnederland.nl/stap.

Er is dit jaar in totaal 160 miljoen euro voorhanden om te gebruiken voor werkontwikkeling. Om te voorkomen dat dit potje in één week leeg is, wordt het totaalbedrag gefaseerd verstrekt: elke twee maanden is er een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te di..

