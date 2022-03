Banken onderuit, schone energie stijgt

De bankensector heeft op de Amsterdamse beurzen een flinke tik gekregen door financiële sancties van het Westen tegen Rusland. Onder meer ING werd fors lager gezet. Bedrijven die zich bezighouden met schone energie stegen juist. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland is de prijs van olie en gas nog verder gestegen. Bovendien hebben verschillende landen uitgesproken minder afhankelijk te willen worden van Russisch gas.

Amsterdam

ING daalde op de Amsterdamse beurs 7,9 procent door de sancties. Zo worden verschillende Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. ING is van de Nederlandse banken het sterkst aanwezig in Rusland en Oekraïne. Naast de uitsluiting van SWIFT wordt de toegang van de Russische centrale bank tot internationale reserves geblokkeerd. Die moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder middelen heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren. In Frankfurt verloor Deutsche Bank ruim 5 procent. De Franse bank Société Générale en de Italiaanse bank UniCredit, die aanzienlijke activiteiten hebben in Rusland, zakten tot haast 11 procent.

