De onderneming: Motopp leidt statushouders op tot ict’ers: ‘Ik voel me weer productief’

Haarlem

Op het whiteboard op het kantoor van Motopp staat in koeienletters de naam van een grote Nederlandse bank. Daarachter staat een naam: Abdelrahman Sami. De 26-jarige Egyptenaar met een achtergrond in computerwetenschappen is nog geen jaar in Nederland, maar heeft er binnenkort een sollicitatiegesprek.

Op de onderste verdieping van het statige herenhuis in Haarlem worden statushouders aan de vele banen in de ICT-sector verbonden. Motopp staat voor motivation opportunity, tevens de filosofie van de start-up. ‘We geloven dat mensen met de juiste motivatie, talenten en capaciteiten ook de juiste kansen moeten krijgen’, zegt oprichter Merijn Biesterveld.

De 23-jarige schoolverlater begon op zijn 17e met reizen. Hij had altijd al een liefd..

